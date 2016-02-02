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    ​Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на завтра

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в  Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в отдельных частях полуострова ожидаются незначительные осадки.

    Вечером местами возможен туман. Сильный северо-западный ветер в дневные часы сменится умеренным юго-западным.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

    3 февраля в районах Азербайджана местами  возможны осадки, однако днем в основном без осадков. Местами прогнозируется туман и временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

    Ожидаемые в ближайшие два дня на Абшеронском полуострове умеренные и слабые колебания метеорологических факторов в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей. 

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