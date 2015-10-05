​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 октября в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем - 21-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 23-25 градусов тепла.

Ночью и утром в районах Азербайджана возможны грозы и кратковременные осадки. Утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 12-18 градусов тепла.