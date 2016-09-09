Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и днем в отдельных частях полуострова возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-22°С, днем - 25-29°С, в Баку ночью будет 20-22°С, днем - 25-29°С.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°С, днем - 25-30°С, в горах ночью - 9-14°С, днем - 16-21°С.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 10 сентября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.

11-12 сентября в основном ожидаются комфортные погодные условия.