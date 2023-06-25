Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные и нерабочие дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные и нерабочие дни

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 26-29 июня в основном в дневное время вероятны дожди.

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В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 26-29 июня в основном в дневное время вероятны дожди. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Восточный ветер в некоторых местах усилится до 20-25 м/с. 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, днем местами усилится до 20-23 м/с. Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки. Подпишитесь на наш Telegram канал