Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные и нерабочие дни

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 26-29 июня в основном в дневное время вероятны дожди.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидаются ливневые дожди, грозы и град.
Восточный ветер в некоторых местах усилится до 20-25 м/с.
28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, днем местами усилится до 20-23 м/с.
Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.