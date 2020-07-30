Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последний день июля.
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове 31 июля преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-23, днем 30-33 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-80, днем – 40-45 процентов.
На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, днем в большинстве районов без осадков. Ветер восточный, местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 20-25, днем – 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем 20-25 градусов тепла.
Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 31 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.