Обнародован прогноз погоды на последний день 2022 года

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью оставит 3-5°, днем - 7-10° тепла. Ночью в Баку ожидается 3-5°, днем - 8-10 ° тепла. Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет на уровне 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью прогнозируется от 1°мороза до 4° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах - 3-8°, днем - 0-3° мороза