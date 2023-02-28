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Обнародован прогноз погоды на первый день весны

Обнародован прогноз погоды на первый день весны Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
28 февраля 2023 г. 13:18
Обнародован прогноз погоды на первый день весны

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня в некоторых местах временами ожидается туман. Южный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Днем местами западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Martın ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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