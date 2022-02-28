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Обнародован прогноз погоды на первый день марта

Обнародован прогноз погоды на первый день марта Обнародован прогноз погоды на первый день марта.
Экология
28 февраля 2022 г. 13:13
Обнародован прогноз погоды на первый день марта

Обнародован прогноз погоды на первый день марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман, изморось, будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем - 10-14° тепла. В Баку ночью будет 7-9°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможен дождь. Ночью и утром ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 1
Версия на азербайджанском языке Martın ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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