Обнародован прогноз погоды на март в Азербайджане

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало прогноз погоды на март.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в марте в климатических условиях будет наблюдаться свойственная переходному периоду частая смена климата. Несмотря на переменчивость общего температурного режима, среднемесячный уровень будет близок к климатической норме. Уровень осадков также будет близок к климатической норме, но в отдельных местах он может превысить ее.

B Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 5-7 градусов тепла (ночью прогнозируется 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-2 градуса мороза, днем 8-13, в некоторые дни во вторую половину месяца 17-19 градусов тепла), что также близко к климатической норме. Среднемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (20-27 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура ожидается в пределах 4-8 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, местами 2-7 градусов мороза, днем 8-13 градусов, в отдельные дни во второй половине месяца 15-20 градусов тепла), что также близко к климатической норме. Среднемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (22-44 мм).