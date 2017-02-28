Обнародован прогноз погоды на март в Азербайджане

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на март.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура в марте будет близкой к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее.

Количество месячных осадков в основном будет близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 6-10 градусов тепла (ночью 6-11 градусов тепла, в отдельные дни до плюс 3 градусов, днем 11-16 градусов тепла, в отдельные дни до 19-24 градусов), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 20-27 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 7-11 градусов тепла (ночью 3-8 градусов мороза, в отдельные дни до 5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни во вторую и третью декаду месяца температура прогреется до 18-23 градусов), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 22-44 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит 4-8 градусов тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни до плюс 17-22 градусов).

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 42-52 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла (ночью 4-9 градусов тепла, в отдельные дни 0-3 градуса мороза, днем 10-15 градусов тепла, в отдельные дни до 19-24 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 19-48 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 6-10 градусов тепла (ночью 3-8 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни до 19-24 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 23-90 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 9-12 градусов тепла (ночью 6-11 градусов тепла, в отдельные дни 0-3 градуса мороза, днем 11-16 градусов тепла, в отдельные дни до 22-27 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 24-45 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 7-11 градусов тепла (ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла, в отдельные дни до 21-26 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 56-112 мм).