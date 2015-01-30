Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на февраль в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, средняя температура воздуха в феврале с небольшой разницей будет близка к климатической норме.

Среднемесячный уровень осадков будет ближе к климатической норме, местами будет несколько превышать климатическую норму.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха на 2-4 градусов превысит уровень среднемесячной температуры (ночью прогнозируется 2-6 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, во второй половине месяца в отдельные дни 15-18 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячный уровень осадков будет ближе к норме (норма 21-24 мм).