Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на февраль.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура воздуха в феврале ожидается близкой к климатической норме, местами чуть ниже нее. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или местами чуть выше нее.

В начале первой декады месяца возможны осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 2-4 градуса тепла (ночью 1-6, в отдельные дни ближе к 0, днем 8-13, в некоторые дни 2-4 градуса тепла), что соответствует климатической норме или чуть ниже нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или местами чуть выше нее (норма 21-24 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит от 0-3 градусов мороза (ночью 3-8 градусов, в отдельные дни 10-15, в горных местностях 15-20 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 11-29 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 0-3 градуса мороза (ночью 0-5, в отдельные дни 8-10 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 25-35 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 0-3 градуса тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 15-36 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в отдельные дни 4-9, в высокогорных территориях 13-18 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в отдельные дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 24-55 мм) или местами чуть выше нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 3-5 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 0-4 градуса мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 21-35 мм) или чуть выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 0-4 градуса тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 0-2, в горах 6-11 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в некоторые дни 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 44-105 мм).