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Обнародован прогноз погоды на 28 декабря

Обнародован прогноз погоды на 28 декабря Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
27 декабря 2022 г. 12:41
Обнародован прогноз погоды на 28 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-10° тепла, ночью в Баку 4-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

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