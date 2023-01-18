Обнародован прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня будет преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен туман, небольшая изморозь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.