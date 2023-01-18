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Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня будет преимущественно без осадков.
Экология
18 января 2023 г. 12:36
Обнародован прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможен туман, небольшая изморозь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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