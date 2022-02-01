Обнародован прогноз погоды на 02.02.2022

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 февраля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 февраля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем - 8-12°, в Баку ночью - 1-3° тепла, днем - 9-11°.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорье - до 14°, днем - 2-7° тепла.