​Обнародован прогноз погоды в регионах Азербайджана

Синоптики обнародовали прогноз погоды в регионах республики на 4 января. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, местами возможен туман. Температура воздуха в Баку днем составит 7-9° тепла, ночью 3-5° тепла. Относительная влажность составит 70-80 %.

В районах Азербайджана ожидается снег, в ряде восточных регионов осадки примут интенсивный характер. Местами возможен туман. Температура воздуха днем составит 5-9° тепла, а ночью от 1 до 4° градусов мороза. В горах днем температура воздуха достигнет 0-4° тепла, а ночью 1-6° мороза.

В Нахчыванской Автономной Республике местами возможен снег. Температура воздуха днем составит 3-7° тепла, ночью 3-8° мороза.