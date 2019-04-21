Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня в некоторых местах ожидается дождь.

В течение дня будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем - 7-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра ожидается гроза, временами дожди, местами интенсивного характера, град, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах туман, временами порывистый западный ветер. Температура ночью составит 2-7, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.