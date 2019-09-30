Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, среднемесячная температура в октябре будет близка к климатической норме. Ежемесячное количество осадков будет близок к климатической норме, однако местами может превысить ее. В первой декаде ожидаются относительно умеренные погодные условия, преимущественно без осадков. Будет преобладать южный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура составит 15-17 градусов тепла (ночью 14-19, днем 20-25 градусов тепла, в отдельные дни снизится 27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 26-40 мм), однако местами может немного превысить ее.

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 13-16 градусов тепла (ночью 8-13 градусов тепла, днем - 20-25, в некоторые дни до 28-30 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 19-32 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 8-12 градусов тепла (ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла, в некоторые дни до 5-8 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 49-56 мм) или местами чуть выше нее.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраилском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 13-15 градусов тепла (ночью будет 11-16 градусов тепла, днем - 18-23, в некоторые дни 25-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 31-61 мм) или местами чуть выше нее.

В Балакенском, Закатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 10-14 градусов тепла (ночью 7-12 градусов тепла, днем - 18-23, в некоторые дни 9-14 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 33-126 мм) или местами несколько выше.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 14-17 градусов тепла (ночью 13-18, днем 19-24, в некоторые дни до 28-30 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 31-46 мм) или местами несколько ниже нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 11-15 градусов тепла (ночью 13-18 градусов тепла, днем - 18-23, в некоторые дни 25-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 96-274 мм).