​Обнародован прогноз погоды на завтра

28 марта в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-7 тепла, днем на Апшеронском полуострове 12-16 градусов, ночью 5-7 градусов, днем в Баку 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на 765 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90 процентов, а днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8 тепла, днем 15-20, в горах ночью 0-5 градусов, днем 6-11 градусов тепла.