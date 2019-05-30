Обнародован прогноз погоды на три дня

Обнародованы погодные условия в Азербайджане с 31 мая по 2 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром 31 мая на некоторых территориях ожидается слабый туман, изморось.

Скорость северного ветра составит 7-12 м/с, временами 16 м/с, 1 июня будет преобладать южный ветер, скорость которого составит 8-13 м/с, 2 июня скорость ветра усилится до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит 18-20, днем 26-29 градусов тепла, 1-2 июня температура воздуха прогреется до 31 градуса.

В большинстве районов ожидаются умеренные погодные условия, преимущественно без осадков. Однако, в некоторых горных территориях ночью и вечером возможны локальные кратковременные осадки, град. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. На отдельных территориях ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 16-21 градус тепла.