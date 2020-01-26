​Обнародован прогноз погоды на первый день недели

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной. Осадки в основном не ожидаются.

В дневное время северо-западный ветер сменится слабым юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла.

В Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85, днем 60-70 процентов.