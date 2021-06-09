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Обнародован предварительный список годных для пользования пляжей

Обнародован предварительный список годных для пользования пляжей В связи с началом пляжного сезона сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические и физико-химические анализы.
Экология
9 июня 2021 г. 14:57
Обнародован предварительный список годных для пользования пляжей
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В связи с началом пляжного сезона сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические и физико-химические анализы.

Начальник управления Назим Махмудов сообщил Report, что по результатам проведенного совместного мониторинга и анализа показатели качества морской воды на пляжах Бильгя, Новханы, Мардакяна, Шувелана, Горадиля, Загульбы, Нардарана и Бузовны определены в пределах нормы.

"В настоящее время проводятся лабораторные анализы образцов, взятых из морской воды в других пляжных зонах Каспийского моря", - отметил он.

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