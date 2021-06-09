Обнародован предварительный список годных для пользования пляжей

В связи с началом пляжного сезона сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические и физико-химические анализы.

В связи с началом пляжного сезона сотрудниками Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические и физико-химические анализы.

Начальник управления Назим Махмудов сообщил Report, что по результатам проведенного совместного мониторинга и анализа показатели качества морской воды на пляжах Бильгя, Новханы, Мардакяна, Шувелана, Горадиля, Загульбы, Нардарана и Бузовны определены в пределах нормы.

"В настоящее время проводятся лабораторные анализы образцов, взятых из морской воды в других пляжных зонах Каспийского моря", - отметил он.