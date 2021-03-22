Обнародован объем запасов поверхностных вод в Азербайджане

Водные ресурсы являются одним из ценнейших ресурсов для каждой страны

В соответствии с постановлением Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, цель проведения этого дня - призыв к сохранению водных ресурсов и усиление просветительской работы в этом направлении.

Водные ресурсы являются одним из ценнейших ресурсов для каждой страны. Из-за неравномерного распределения водных ресурсов на планете миллиарды людей страдают от нехватки питьевой воды.

Поэтому экономия воды, ее эффективное использование, кардинальное изменение отношения людей к воде являются одними из самых актуальных вопросов современного мира.

В настоящее время запасы поверхностных вод в Азербайджане составляют 30 км3, а в засушливые годы сокращаются до 20-21 км3. Поэтому в стране осуществляются комплексные меры в области бережного, эффективного использования и интегрированного управления водными ресурсами.