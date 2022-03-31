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Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, увеличился почти на 40 тыс. тонн

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, увеличился почти на 40 тыс. тонн В прошлом году объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух из стационарных источников и автомобилей, увеличился на 39,5 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом, составив в целом 880,2 тыс. тонн. Об этом Report сообщили в Госкомстате. Отме
Экология
31 марта 2022 г. 13:17
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, увеличился почти на 40 тыс. тонн

В прошлом году объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух из стационарных источников и автомобилей, увеличился на 39,5 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом, составив в целом 880,2 тыс. тонн.
Об этом Report сообщили в Госкомстате.
Отмечается, что 82,2%, или 723,5 тысячи тонн приходится на выхлопные газы. Объем автомобильных выбросов возрос на 4,2 процента, а объем веществ, выбрасываемых из стационарных источников - на 6,8 процента.
В результате профилактических мер в прошлом году 65,7 процентов вредных веществ от стационарных источников было обезврежено при помощи очистных сооружений. В результате совершенствования технологических процессов на промышленных предприятиях и повышения эффективности существующих очистных сооружений в целях снижения количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, в течение года был предотвращен выброс в атмосферу 121,1 тыс. тонн вредных веществ.

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Версия на английском языке Volume of harmful substances released into atmosphere increases in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Atmosferə atılan zərərli maddələrin həcmi 40 min tona yaxın artıb

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