Объявлен прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ожидаются переменные осадки. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку ночью составит 2-4°, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах вероятны переменные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла, ночью в горах 8-12°, днем 2-7° мороза.

Ночью и утром в горных районах есть вероятность заледенения дорог.