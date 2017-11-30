Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на декабрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура воздуха в декабре может быть близка к климатической норме, местами чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, на отдельных территориях может быть чуть выше.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла (ночью 4-8, в отдельные дни 0-2, днем 8-13, в некоторые дни 3-6 градусов тепла), что соответствует или чуть выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами чуть выше нее (норма 24-34 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла (ночью 2-7 градусов, в отдельные дни 10-15 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 14-35 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла (ночью 0-5, в отдельные дни 8-10 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 27-53 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла (ночью 0-5, в отдельные дни 1-6 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни до 2-5 градусов тепла), что близко к климатической норме или же чуть выше.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 13-32 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 2-6 градусов тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 4-9, в горных территориях 15-20 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нее (норма 24-48 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 5-8 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 1-6 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла, в отдельные дни до 6 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или чуть выше (норма 19-32 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 4-9 градусов тепла (ночью 4-8 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах 5-10 градусов мороза, днем 9-14, в некоторые дни 4-6 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или чуть выше нее (норма 45-106 мм).