Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром в некоторых местах вероятен кратковременный дождь. Сильный северо-западный ветер к вечеру несколько стихнет. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%.

Что касается ожидаемых погодных условий на пляжах Абшерона, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, 11 августа на Абшеронском полуострове временами усиливающийся северный ветер может создать беспокойство для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако на отдельных горных и предгорных территориях ожидаются дожди. В отдельных местах ливни, есть вероятность гроз и града. Западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 16-21 градус тепла.