Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков.

Однако 16 и 17 ноября ночью и утром в некоторых местах Большого Кавказа ожидаются переменные осадки. В горных территориях есть вероятность мокрого снега. В предгорных районах температура воздуха составит 8-13, в горных районах 4-9 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе ожидаются переменные осадки. На отдельных участках осадки примут интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит 9-13, в горных районах 5-9 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне осадки в основном не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром 16 ноября в некоторых местах возможны дожди. На отдельных территориях будет туман. Максимальная температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.

К сведению гостей столицы: в Баку во вторую половину дня 16 ноября и 17 ноября осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит 11-14 градусов тепла.