Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие два дня на Большом и Малом Кавказе ожидается без осадков. Ветер западный. В предгорных районах температура воздуха составит 33-38, в горных районах ожидается 23-28 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе будет солнечно, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пойдет без осадков, ветер западный. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадков не ожидается, будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 34-39 градусов тепла.

В ближайшие два дня в Баку ожидается без осадков, будет преобладать северо-западный ветер, временами с усилением. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.