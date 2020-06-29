Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последний день июня

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Объявлен прогноз погоды, ожидаемый в Азербайджане в последний день июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

Будет преобладать южный ветер. Ночью на Абшеронском полуострове будет 18-22, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать южный ветер. Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 21-22 градуса тепла, в Тюркане, Говсаны, на Сахиле и Шихово 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако, ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Будут преобладать сопровождающийся грозами восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 30 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.