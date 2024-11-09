NYT: США могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату при Трампе

Вашингтон может вновь выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года при новой администрации республиканца Дональда Трампа.
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По их сведениям, переходная команда Трампа уже подготовила несколько исполнительных указов в климатической и энергетической сферах. Они предусматривают выход США из Парижского соглашения по климату и сокращение площади охраняемых природных территорий на западе страны, что позволит нарастить масштабы добычи нефти. Кроме того, обсуждается перевод штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды и 7 тыс. его сотрудников из Вашингтона в другой город.
Трамп также намерен ввести новую должность для координации Белым домом политики различных ведомств с целью уменьшить число ограничений в энергетической сфере и увеличить объемы добычи нефти, газа и угля.
Трамп неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. В 2017 году он вывел США из Парижского соглашения по климату. Республиканец утверждал, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей миллионов рабочих мест. К ноябрю 2020 года страна завершила процесс выхода из договоренности, однако в январе 2021 года, когда Джо Байден стал президентом США, он подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение.