NYT: США могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату при Трампе

Вашингтон может вновь выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года при новой администрации республиканца Дональда Трампа.

Вашингтон может вновь выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года при новой администрации республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, переходная команда Трампа уже подготовила несколько исполнительных указов в климатической и энергетической сферах. Они предусматривают выход США из Парижского соглашения по климату и сокращение площади охраняемых природных территорий на западе страны, что позволит нарастить масштабы добычи нефти. Кроме того, обсуждается перевод штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды и 7 тыс. его сотрудников из Вашингтона в другой город.

Трамп также намерен ввести новую должность для координации Белым домом политики различных ведомств с целью уменьшить число ограничений в энергетической сфере и увеличить объемы добычи нефти, газа и угля.

Трамп неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. В 2017 году он вывел США из Парижского соглашения по климату. Республиканец утверждал, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей миллионов рабочих мест. К ноябрю 2020 года страна завершила процесс выхода из договоренности, однако в январе 2021 года, когда Джо Байден стал президентом США, он подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение.