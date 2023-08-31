О нас

НПО распространили заявление об экологическом терроре армян в Сарсангском водохранилище

НПО распространили заявление об экологическом терроре армян в Сарсангском водохранилище Неправительственные организации (НПО) распространили заявление об экологическом терроре, осуществленном армянами в Сарсангском водохранилище.
Экология
31 августа 2023 г. 12:58
НПО распространили заявление об экологическом терроре армян в Сарсангском водохранилище

Неправительственные организации (НПО) распространили заявление об экологическом терроре, осуществленном армянами в Сарсангском водохранилище.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается глубокая обеспокоенность ситуацией на Сарсангском водохранилище.

"Недопустимо использование Сарсангского водохранилища Арменией и поддерживаемыми ею незаконными формированиями как средство экологического и социально-экономического террора против азербайджанского населения. Введенное в эксплуатацию 47 лет назад Сарсангское водохранилище остро нуждается в ремонте и восстановлении. Более 30 лет Армения незаконно эксплуатировала это водохранилище, занимаясь экономической и экологической преступной деятельностью. Продолжение этих действий недопустимо. В заявлении, опубликованном официальными структурами Азербайджана в связи с Сарсангом, отмечается, что нынешняя аварийная ситуация водохранилища представляет серьезную угрозу для населенных пунктов, хозяйств и объектов инфраструктуры, расположенных в его нижней части", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQHT-lər ermənilərin Sərsəng su anbarında yaratdığı ekoloji terrorla bağlı bəyanat yayıb

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi