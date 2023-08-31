НПО распространили заявление об экологическом терроре армян в Сарсангском водохранилище

Неправительственные организации (НПО) распространили заявление об экологическом терроре, осуществленном армянами в Сарсангском водохранилище.

Неправительственные организации (НПО) распространили заявление об экологическом терроре, осуществленном армянами в Сарсангском водохранилище.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается глубокая обеспокоенность ситуацией на Сарсангском водохранилище.

"Недопустимо использование Сарсангского водохранилища Арменией и поддерживаемыми ею незаконными формированиями как средство экологического и социально-экономического террора против азербайджанского населения. Введенное в эксплуатацию 47 лет назад Сарсангское водохранилище остро нуждается в ремонте и восстановлении. Более 30 лет Армения незаконно эксплуатировала это водохранилище, занимаясь экономической и экологической преступной деятельностью. Продолжение этих действий недопустимо. В заявлении, опубликованном официальными структурами Азербайджана в связи с Сарсангом, отмечается, что нынешняя аварийная ситуация водохранилища представляет серьезную угрозу для населенных пунктов, хозяйств и объектов инфраструктуры, расположенных в его нижней части", - говорится в заявлении.