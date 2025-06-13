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Новое хозяйство по саженцам в Джебраиле планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года

Новое хозяйство по саженцам в Джебраиле планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года 14:47
Экология
13 июня 2025 г. 15:37
Новое хозяйство по саженцам в Джебраиле планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года

Новый центр хозяйства по саженцам, построенный совместно Азербайджаном и Турцией в Джебраиле, планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил руководитель рабочей группы по экологическим вопросам, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

Он отметил, что саженцы будут использованы для восстановления зеленых насаждений, уничтоженных армянами в период оккупации: "В умном хозяйстве, созданном для быстрого восстановления уничтоженных зеленых территорий, будут выращиваться саженцы различных видов деревьев и кустарников".

Заместитель министра добавил, что в течение года в этом хозяйстве будет выращено около 2 млн саженцев:

"Таким образом, Турция внесет значительный вклад в восстановление лесного покрова, уничтоженного во время армянской оккупации".

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Версия на английском языке New seedling nursery in Jabrayil to be put into operation by end of 2025
Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonunda Cəbrayılda yeni tingçilik təsərrüfatı istifadəyə veriləcək

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