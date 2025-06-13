Новое хозяйство по саженцам в Джебраиле планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года

14:47

Новый центр хозяйства по саженцам, построенный совместно Азербайджаном и Турцией в Джебраиле, планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил руководитель рабочей группы по экологическим вопросам, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

Он отметил, что саженцы будут использованы для восстановления зеленых насаждений, уничтоженных армянами в период оккупации: "В умном хозяйстве, созданном для быстрого восстановления уничтоженных зеленых территорий, будут выращиваться саженцы различных видов деревьев и кустарников".

Заместитель министра добавил, что в течение года в этом хозяйстве будет выращено около 2 млн саженцев:

"Таким образом, Турция внесет значительный вклад в восстановление лесного покрова, уничтоженного во время армянской оккупации".