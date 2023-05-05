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Незаконные постройки в Центральном ботаническом саду демонтированы

Незаконные постройки в Центральном ботаническом саду демонтированы Около 40 объектов общественного питания, незаконно сооруженных в Центральном ботаническом саду, были демонтированы
Экология
5 мая 2023 г. 13:59
Незаконные постройки в Центральном ботаническом саду демонтированы

Около 40 объектов общественного питания, незаконно сооруженных в Центральном ботаническом саду, демонтированы.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов.

Он отметил, что сейчас на территории сада больше нет незаконных построек: "На месте демонтированных ресторанов "Шеки", "Габала" и других объектов будет создана парковка для автомобилей и высажены деревья".

Э.Иманов также отметил, что аварийные здания на территории ботанического сада были снесены.

По его словам, в Центральном ботаническом саду создается новый лес внутри города, в связи с этим министерство экологии и природных ресурсов, а также столичные власти проводят регулярные мониторинги.

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