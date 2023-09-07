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Неустойчивые погодные условия в Азербайджане продлятся до 10 сентября

Неустойчивые погодные условия в Азербайджане продлятся до 10 сентября В Азербайджане неустойчивая погода продлится до 10 сентября
Экология
7 сентября 2023 г. 12:57
Неустойчивые погодные условия в Азербайджане продлятся до 10 сентября

В Азербайджане неустойчивая погода продлится до 10 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, угроза селей в горных реках страны сохраняется: "В течение этого периода ожидаются сели на реках, протекающих по территории Балакянского, Шекинского, Огузского, Горно-Ширванского, Губинского, Гусарского, Дашкесанского, Гедабекского, Гянджинского, Лянкяранского районов, а также по территории Карабаха, Восточного Зангезура".

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