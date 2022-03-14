Неустойчивые погодные условия продолжатся, в Баку ожидается мокрый снег

«В ближайшие дни на территории страны ожидается продолжение неустойчивых погодных условий, с перерывами будут наблюдаться осадки, ветер усилится до 15-18 м/с, в некоторых районах до 20-23 м/с».

«В ближайшие дни на территории страны ожидается продолжение неустойчивых погодных условий, с перерывами будут наблюдаться осадки, ветер усилится до 15-18 м/с, в некоторых районах до 20-23 м/с».

Об этом Report сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, температура будет низкой, в Баку - 5-7°: «В горных районах ночью будет 10-15°, днем - 3-8° мороза. В горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега. В то же время, в Баку и на некоторых северных территориях Абшеронского полуострова в ночь с 15 на 16 марта ожидается дождь и мокрый снег».