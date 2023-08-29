Неустойчивая погода продлится в Азербайджане до 30 августа

Неустойчивая погода продлится до 30 августа, скорость ветра усилится до 20-23 м/с.

Неустойчивая погода продлится до 30 августа, скорость ветра усилится до 20-23 м/с.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в ночь на 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесанском, Гедабекском, Гёранбойском районах, в Гяндже и некоторых районах Большого Кавказа наблюдались неустойчивые погодные условия:

"Сегодня в полдень в результате интенсивных ливней, обрушившихся на некоторые села Гёранбойского района, дождевые воды вызвали селевые потоки в низовьях Гёранчая.

Сегодня вечером в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами грозы, ливни, в отдельных районах полуострова усилится северо-западный ветер до 20-23 м/с.

В регионах неустойчивые погодные условия сохранятся до 30 августа. Ожидаются дожди, грозы, в отдельных местах ливни. Также местами усилится северо-восточный ветер до 20-25 м/с.