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Неустойчивая, дождливая погода продлится до завтрашнего утра

Неустойчивая, дождливая погода продлится до завтрашнего утра Неустойчивая, дождливая погода продержится до завтрашнего утра.
Экология
26 августа 2023 г. 11:01
Неустойчивая, дождливая погода продлится до завтрашнего утра

Неустойчивая, дождливая погода продержится до завтрашнего утра.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По состоянию на 10:00 26 августа в некоторых местах прошли грозы, временами шли дожди ливневого характера, которые были интенсивными и сильными в горных и предгорных районах.

В сообщении отмечается, что наблюдаемая на территории страны неустойчивая, дождливая погода продержится до утра 27 августа. 27-28 августа погода на территории страны будет стабильной, в основном без осадков.

Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

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