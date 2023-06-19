Нестабильные погодные условия сохранятся и завтра

Нестабильные погодные условия сохранятся и завтра

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%. В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях ожидаются ливни, грозы, град. В некоторых местах западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 20