Нестабильные погодные условия сохранятся и завтра

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.
В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях ожидаются ливни, грозы, град. В некоторых местах западный ветер будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.