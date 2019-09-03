Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся до 9 сентября

Объявлены фактические погодные условия в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, со второй половины дня 2 сентября по утренние часы 3 сентября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, грозы, переменные осадки, местами ливни.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове: в Сумгайыте - 27 мм (150% месячной нормы), Забрате - 20 мм (116% месячной нормы), Баку - 18 мм (104% месячной нормы), поселке Маштага - 12 мм (53% месячной нормы), Бина - 8 мм, Пираллахы - 5 мм, на Большом Кавказе: в Халтане - 18, Губе - 15, Сарыбаше (Гах), Гусаре - 9, Маразе - 8, Огузе, Алтыагадже, Кишчае (Шеки) - 6, Хыналыге - 5, Шахдаге - 3, Хачмазе, Шабрани - 2, в Балакяне, Габале, Закатале, Шеки, Гырызе, Набрани - 0-1 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне: в Астаре - 7, Билясуваре - 3, Лянкяране, Нефтчале - 1 мм, в Центрально-низменных районах: в Тертере - 5, Имишли - 3, Джафархан, Барде - 2, Евлахе, Зардабе, Кюрдемире, Сабирабаде, Сальяне - 0-1 мм, в Газах-Гянджинской зоне: гидрометеорологическом центре (ГЦ) Заямчай-Агбашлар (Товуз) - 10.3, Нафталане, Шемкире, Агдаме, Кочаскере (Агстафа) - 4, Гяндже - 3, Дашкесемене, Дюз Гышлаге (Агстафа) - 2, Джейранчоле, Товузе, Агстафе - 1 мм, на Малом Кавказе: ГЦ Дестефурчай-Гараголлар - 21 мм (52% месячной нормы), ГЦ Гянджачай-Гедемиш (Дашкесан) - 16.2%, Чайкенде (Гейгель) - 10.4, Гедабеке - 14, Гейгеле - 10, Дашкесане - 8 мм, Нахчыванской АР: Садараке - 7, Агдаре (Ордубад) - 5, Шаруре - 4, Шахбузе - 3, Нахчыване - 2, Ордубаде - 1 мм.

2 сентября температура воздуха в Баку на 3 градуса была ниже климатической нормы.

Нестабильные погодные условия продлятся до 9 сентября.