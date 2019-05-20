Объявлена фактическая погода, наблюдавшаяся со второй половины дня 19 мая по утренние часы 20 мая.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщалось ранее, со второй половины дня 19 мая по утренние часы 20 мая на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в некоторых районах осадки приняли интенсивный характер, выпал град, местами наблюдался сильный западный ветер. Из-за ливня река Кишчай вышла из берегов.

Наибольшее количество осадков отмечено в Огузе - 44 мм (41% месячной нормы), Кишчае (Шеки) 40 мм (39%), Закатале 33 мм (26%), Хыналыге - 25 мм, Исмаиллы - 22 мм, Гейчае - 21 мм (34%), Габале - 19 мм, Сарыбаше (Гах) 18 мм, Халтане - 15 мм, Гырызе - 13 мм, Нафталане - 12 мм. В других районах данный показатель составил 1.0-8.0 мм.

Ветер: скорость юго-западного ветра в Гяндже усилилась до 34 м/с, в Исмаиллы - 32, Дашкесане - 30, Агсу - 27, Шемахе - 26, Балакяне - 24, Закатале - 22, Гейгеле, Евлахе, Ениабаде (Шемкир) - 20, Шеки - 18, на Абшеронском полуострове - 15-20 м/с.

Град: в Шекинском пункте Эйричай выпал град диаметром 34 мм, селах Дехне (Шеки) и Сарыбаш (Гах) около полуночи выпал град диаметром 16 мм, в 22:00 - 22:45 в селе Кичик Дехне - диаметром 18-20 мм, в Тертере в 22:15 - 22:18- диаметром 10 мм. На территорию Закаталы град наблюдался в 22:22.

Нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до 22 мая. В горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, возможен град.