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Нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до 22 мая

Нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до 22 мая

Объявлена фактическая погода, наблюдавшаяся со второй половины дня 19 мая по утренние часы 20 мая.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов. 

Как сообщалось ранее, со второй половины дня 19 мая по утренние часы 20 мая на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в некоторых районах осадки приняли интенсивный характер, выпал град, местами наблюдался сильный западный ветер. Из-за ливня река Кишчай вышла из берегов.   

Наибольшее количество осадков отмечено в Огузе - 44 мм (41% месячной нормы), Кишчае (Шеки) 40 мм (39%), Закатале 33 мм (26%), Хыналыге - 25 мм, Исмаиллы - 22 мм, Гейчае - 21 мм (34%), Габале - 19 мм, Сарыбаше (Гах) 18 мм, Халтане - 15 мм, Гырызе - 13 мм, Нафталане - 12 мм. В других районах данный показатель составил 1.0-8.0 мм.

Ветер: скорость юго-западного ветра в Гяндже усилилась до 34 м/с, в Исмаиллы - 32, Дашкесане - 30, Агсу - 27, Шемахе - 26, Балакяне - 24, Закатале - 22, Гейгеле, Евлахе, Ениабаде (Шемкир) - 20, Шеки - 18, на Абшеронском полуострове - 15-20 м/с.

Град: в Шекинском пункте Эйричай выпал град диаметром 34 мм, селах Дехне (Шеки) и Сарыбаш (Гах) около полуночи выпал град диаметром 16 мм, в 22:00 - 22:45 в селе Кичик Дехне - диаметром 18-20 мм, в Тертере в 22:15 - 22:18- диаметром 10 мм. На территорию Закаталы град наблюдался в 22:22.

Нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до 22 мая. В горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, возможен град. 

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