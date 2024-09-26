Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 28 сентября

До полудня 28 сентября в некоторых районах Азербайджана сохранится нестабильная погода, ожидаются дожди и грозы.

До полудня 28 сентября в некоторых районах Азербайджана сохранится нестабильная погода, ожидаются дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны ливни, град, в высокогорных районах выпадет снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.