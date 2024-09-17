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Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября

Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Экология
17 сентября 2024 г. 16:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября

Наблюдаемая в ряде регионов Азербайджана дождливая погода сохранится до 21 сентября, местами ожидаются грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

На отдельных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах прогнозируются ливни, град, в высокогорье - снег.

Температура воздуха понизится на 3-6° по сравнению с предыдущими днями. Ожидается увеличение водности в реках, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные сели и паводки.

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Версия на азербайджанском языке Rayonlarda qeyri-sabit hava şəraiti sentyabrın 21-dək davam edəcək

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