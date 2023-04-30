Нестабильная погода в Баку сохранится до третьего мая

Нестабильные погодные условия в Баку будут наблюдаться до третьего мая.

Нестабильные погодные условия в Баку будут наблюдаться до третьего мая.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

С вечера 30 апреля до утра второго мая северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 ​​м/с, с порывами до 28 м/с утром и днем ​первого мая.

Ожидается, что в ночь и утром первого мая, в первой половине дня второго числа, а также третьего мая местами ожидаются осадки. Второго и третьего мая в некоторых местах возможны ливни, в ночь на первое мая пройдут грозы.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-9 градусов по сравнению с предыдущими днями.