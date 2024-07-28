Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля

Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до 29 июля.
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По ее словам, на территории республики наблюдается нестабильные погодные условия, в некоторых регионах идут сильные ливни.
"В настоящее время в Гянджа-Газахской и Балакен-Шекинской зонах, а также в Шахдаге, Дашкесане, Гядабейе, Губе, Хачмазе, Грызе, Гусаре, Ярдымлы продолжаются интенсивные дожди с грозами", - отметила Г.Мамедова.
Директор бюро добавила, что нестабильная, дождливая и ветреная погода сохранится в Азербайджане до вечера 29 июля.