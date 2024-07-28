Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля

Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до 29 июля.

Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до 29 июля.

Об этом Report заявила директор Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, на территории республики наблюдается нестабильные погодные условия, в некоторых регионах идут сильные ливни.

"В настоящее время в Гянджа-Газахской и Балакен-Шекинской зонах, а также в Шахдаге, Дашкесане, Гядабейе, Губе, Хачмазе, Грызе, Гусаре, Ярдымлы продолжаются интенсивные дожди с грозами", - отметила Г.Мамедова.

Директор бюро добавила, что нестабильная, дождливая и ветреная погода сохранится в Азербайджане до вечера 29 июля.