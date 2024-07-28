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Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до 29 июля.
Экология
28 июля 2024 г. 12:47
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 29 июля

Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до 29 июля.

Об этом Report заявила директор Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, на территории республики наблюдается нестабильные погодные условия, в некоторых регионах идут сильные ливни.

"В настоящее время в Гянджа-Газахской и Балакен-Шекинской зонах, а также в Шахдаге, Дашкесане, Гядабейе, Губе, Хачмазе, Грызе, Гусаре, Ярдымлы продолжаются интенсивные дожди с грозами", - отметила Г.Мамедова.

Директор бюро добавила, что нестабильная, дождливая и ветреная погода сохранится в Азербайджане до вечера 29 июля.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə müşahidə olunan qeyri-sabit hava iyulun 29-u axşamadək davam edəcək

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