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Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня

Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.
Экология
18 июня 2023 г. 22:51
Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня

Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате наступления атмосферного фронта с северо-запада, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая погода.

По словам Г.Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная погода продержится в регионах до полудня 21 июня, а в Баку и на Абшеронском полуострове-до утра 19 июня.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti iyunun 21-i gündüzədək davam edəcək

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