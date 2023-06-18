Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня

Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.

Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в результате наступления атмосферного фронта с северо-запада, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая погода.

По словам Г.Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная погода продержится в регионах до полудня 21 июня, а в Баку и на Абшеронском полуострове-до утра 19 июня.