Нестабильная, дождливая погода сохранится до полудня 21 июня.
Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в результате наступления атмосферного фронта с северо-запада, на территории республики в настоящее время наблюдается нестабильная, дождливая погода.
По словам Г.Мамедовой, наблюдаемая на территории страны нестабильная погода продержится в регионах до полудня 21 июня, а в Баку и на Абшеронском полуострове-до утра 19 июня.