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Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

"Нестабильные погодные условия на территории страны продолжатся до конца второй декады этого месяца". 

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в течение этого периода ожидаются грозы, переменные дожди: "На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Северо-западный ветер местами усилится". 

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