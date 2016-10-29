Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до конца октября - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове утром и вечером местами моросящий дождь, возможен туман.

Местами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Ночью температура воздуха составит 8-10°С, днем – 11-16°С, в Баку ночью также 8-10°С, днем – 14-16°С.

Атмосферное давление снизится с 776 до 755 мм рт. ст., относительная влажность ночью 75-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром возможен туман. Ночью и вечером местами дожди, в горных районах переходящие в мокрый снег и снег. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-10°С, днем – 13-18°С, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15°С.

Согласно предупреждению, нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся до конца октября.