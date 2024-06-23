Непогода на северо-западе Азербайджана вызвала ряд осложнений

Нестабильные погодные условия в северо-западных районах Азербайджана вызвали ряд осложнений.
Как передает местно бюро
В регионе наблюдался сильный ветер, шли ливни, выпал град. В Балакене и Загатале ветер повалил крупные деревья.
Нестабильные погодные условия также вызвали осложнения в Гахском районе, выпавший град нанес ущерб частным хозяйствам. Сильный ветер повалил деревья на дороги, в результате чего движение транспортных средств на участке автодороги Загатала-Гах в селе Зярня Гахского района оказалось невозможным.
Упавшие деревья также нанесли ущерб энергетическому хозяйству, возникли перебои в подаче электроэнергии.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Гахском районе.