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Непогода на северо-западе Азербайджана вызвала ряд осложнений

Непогода на северо-западе Азербайджана вызвала ряд осложнений Нестабильные погодные условия в северо-западных районах Азербайджана вызвали ряд осложнений.
Экология
23 июня 2024 г. 02:13
Непогода на северо-западе Азербайджана вызвала ряд осложнений

Нестабильные погодные условия в северо-западных районах Азербайджана вызвали ряд осложнений.

Как передает местно бюро Report, начиная с вечерних часов, погода в Балакенском, Загатальском и Гахском районах резко сменилась.

В регионе наблюдался сильный ветер, шли ливни, выпал град. В Балакене и Загатале ветер повалил крупные деревья.

Нестабильные погодные условия также вызвали осложнения в Гахском районе, выпавший град нанес ущерб частным хозяйствам. Сильный ветер повалил деревья на дороги, в результате чего движение транспортных средств на участке автодороги Загатала-Гах в селе Зярня Гахского района оказалось невозможным.

Упавшие деревья также нанесли ущерб энергетическому хозяйству, возникли перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Гахском районе.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit hava şimal-qərb bölgəsində ciddi fəsadlar törədib - VİDEO

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