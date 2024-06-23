Непогода на северо-западе Азербайджана вызвала ряд осложнений

Нестабильные погодные условия в северо-западных районах Азербайджана вызвали ряд осложнений.

Нестабильные погодные условия в северо-западных районах Азербайджана вызвали ряд осложнений.

Как передает местно бюро Report , начиная с вечерних часов, погода в Балакенском, Загатальском и Гахском районах резко сменилась.

В регионе наблюдался сильный ветер, шли ливни, выпал град. В Балакене и Загатале ветер повалил крупные деревья.

Нестабильные погодные условия также вызвали осложнения в Гахском районе, выпавший град нанес ущерб частным хозяйствам. Сильный ветер повалил деревья на дороги, в результате чего движение транспортных средств на участке автодороги Загатала-Гах в селе Зярня Гахского района оказалось невозможным.

Упавшие деревья также нанесли ущерб энергетическому хозяйству, возникли перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Гахском районе.