Названы загрязняющие воздух дома торжеств Баку - СПИСОК

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"Одной из составных частей мероприятий, подводимых министерством экологии и природных ресурсов для улучшения экологической ситуации в стране, является уменьшение выбрасываемых в воздух отходов и соответствие их нормам. С этой целью в объектах общепита были проведены мониторинги, комплексные меры по установке очистительных агрегатов. Мы можем сказать, что уже в 90% ресторанов и домов торжеств установлены агрегаты".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель директора Национального мониторингового департамента по окружающей среде Анар Тагиев.

"Однако из-за повторных жалоб о выбросе некоторыми домами торжеств и ресторанами дыма и запаха в воздух нами были проведены повторные мониторинги. Во время проведенных мониторингов стало известно, что из-за нерегулярной замены фильтров очистительных установок 31 объект вновь выбрасывает в воздух больше нормы отходов.

Это дома торжеств “Real”, “Golden Ring”, “Sonalar Sonası”, “Milord”, “Həyat”, “Cənnət”, “Flaminqo”, “Qızıl Buta”, “Madonna”, “Afrodita”, “Oazis”, “Qızıl Tac”, “Gold Palace”, “Niel”, “İdeal”, “Şəhanə” и др., их руководителям было поручено регулярно заменять загрязненные фильтры. Расследования и мониторинги продолжатся", - сказал он.

Представитель министерства отметил, что установкой очистительных агрегатов дело не заканчивается, после этого агрегатам нужно оказывать регулярное техобслуживание, регулярно заменять фильтры, исполнять данные поручения: "В общем, перед нами поставлено важной задачей вести борьбу против факторов, загрязняющих воздух, и в дальнейшем министерством будут приниматься нужные и жесткие меры в данном направлении".